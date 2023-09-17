اليوم.. فيوتشر يحل ضيفًا على سينجيدا التنزاني بالكونفيدرالية الأفريقية

يستضيف فريق سينجيدا التنزاني فريق فيوتشر، اليوم الأحد، على ملعب نادي عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، بذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وطالب مدرب فريق فيوتشر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، من اللاعبين ببذل قصارى جهدهم، اليوم الأحد، أمام صاحب الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز في أولى مواجهات البطولة الإفريقية.

وضمت البعثة التي سافرت تنزانيا ٢٣ لاعبًا وهم: محمود جنش، أحمد يحيى، محمد طارق، مروان محسن، محمد فاروق، عمر كمال، أحمد عاطف، باسم علي، محمود رزق، ناصر ماهر، طارق طه، محمد ربيعة، علي الفيل، غنام محمد، محمد محمود، خالد رضا، علي زعزع، محمد عبد السلام، أيمن الصفاقسي، محمد نصير، عبد الكبير الوادي، باباتوندي بيلو، عمر عبد الفتاح.