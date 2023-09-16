الدوري السعودي.. أهلي جدة يفوز على التعاون بصعوبة

حقق فريق أهلي جدة، مساء اليوم السبت، فوزًا صعبًا على ضيفه التعاون بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الطرفين وتسجيل 5 أهداف، حيث أنهى الراقي الشوط الأول من اللقاء متقدمًا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يعود التعاون في النتيجة، ليأتي هدف الفوز متأخرًا عن طريق أحد أجانب الفريق.

افتتح عبدالباسط هندي التهديف مبكرًا في الدقيقة الرابعة من صناعة الجزائري رياض محرز، ثم سجل وليد الأحمد لاعب التعاون هدفًا بالخطأ في مرماه، ثم قلص جواو بيدرو النتيجة للضيوف في الدقيقة 45+3.

وأدرك موسى بارو التعادل لصالح سكري القصيم في الدقيقة 51، قبل أن يحرز الفرنسي ألان سانت مكسيمين هدف فوز أهلي جدة في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدلًا من الضائع، إشهار الحكم أندريس ماتونتي بطاقتين حمراوتين في نفس اللحظة لكل من عبدالباسط هندي لاعب الأهلي، وألفارو ميدران من التعاون، لينتهي اللقاء بفوز أهلي جدة على التعاون بنتيجة 3-2.

وعاد أهلي جدة إلى سكة الانتصارات مجددًا بهذا الفوز، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها بالجولة الماضية من الدوري السعودي بخماسية مقابل هدف من الفتح.

وبتلك النتيجة، قفز أهلي جدة إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد التعاون عند 13 نقطة محتلًا بها المرتبة الرابعة.