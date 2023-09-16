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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

غدًا.. مناقشة “حاجز رقيق” لنفيسة عبد الفتاح بقصر ثقافة الشاطبي

الكاتبة نفيسة عبدالفتاح
الكاتبة نفيسة عبدالفتاح
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يقيم نادي أدب قصر ثقافة الشاطبي ندوة مساء غدًا الأحد بالإشتراك مع جمعية اصدقاء مكتبة الاسكندرية لمناقشة المجموعة القصصية حاجز رقيق للكاتبة نفيسة عبد الفتاح والصادرة عن دار ام الدنيا للدراسات والنشر  تبدأ الندوة في السادسة والنصف مساء.
 


ويناقش المجموعة الدكتور محمد عبدالله حسين أستاذ الادب الحديث والنقد بكلية دار العلوم جامعة المنيا والدكتور عماد حسيب محمد إبراهيم أستاذ النقد الأدبي الحديث المساعد بجامعة جنوب الوادي، والدكتورة سحر شريف وكيل كلية الاداب جامعة الإسكندرية وأستاذ اللغة العربية وأدابها، و يدير اللقاء الأديبة جيهان السيد بحضور المشرف ثقافي علاء أحمد،  تحت رعابة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وأقليم 
 غرب ووسط الدلتا  برئاسة  أحمد درويش ومدير عام  فرع الثقافة بالإسكندرية عزت عطوان، وبحضور مدير القصر جميلة نيازى.
 


تدور المجموعة من خلال ١٩ نصا بين عالمي الروح والمادة، والموت والحياة، وتطرح نصوص المجموعة في إطار صوفي  فكرة الحواجز المانعة أو الحاجبة ومنها تلك التي نصنعها بأنفسنا  لتحول - رغم رقتها- بيننا وبين السعادة كما في نص (كسور) وبعضها، وعلى غير حقيقته قد يبدو صعبًا، يؤدي اختراقه إلى تحولات في الشخصية، حتي الحواجز التي يمكننا تخطيها يمكن أن يكون وراءها حواجز رقيقة نقف أمامها عاجزين، ومنا من يستطيع القفز فوق كل الحواجز ليصنع عالمًا خاصًا أكثر جمالًا وهو ما صنعته ابنة التربي الفنانة في قصة استهلال المجموعة (استغماية).
 

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قصر ثقافة الشاطبي حاجز رقيق
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