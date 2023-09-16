خالد البلشي: بدل التكنولوجيا تحول لمصدر دخل للصحفيين.. فيديو

أشاد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بقرار الرئيس السيسي بدعم الصحفيين من خلال زيادة بدل التكنولوجيا والتدريب، معقبًا: «قرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بأحوال الصحفيين».

وقال البلشي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» مساء اليوم السبت ، إن نقابة الصحفيين طالبت جميع المؤسسات الصحفية برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بها، وبحد أدنى 4 آلاف جنيه، وفقا لقرار الرئيس السيسي الذي أعلنه اليوم .

وأضاف أن بدل التكنولوجيا والتدريب تحول لمصدر دخل للعديد من الصحفيين، معقبًا: «نقابة الصحفيين تتواصل مع الحكومة لمعرفة قرار زيادة البدل الذي أعلن عنه الرئيس السيسي، وهل سيكون زيادة جديدة، أو ستكون الزيادة التي تم الموافقة عليها مسبقا».

وتابع البلشي : قرار زيادة البدل الذي أوصى به الرئيس السيسي سيشمل جميع المقيدين بنقابة الصحفيين، موضحًا أن الزيادة ستخدم العديد من الصحفيين.

وأوضح أن هناك 10 آلاف صحفي مقيد في نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أن 4 آلاف جنيه حد أدنى للعمالة غير الماهرة لكن يتقاضى هذا المبلغ الصحفيين، وهي غير مجزية لهم.

ولفت البلشي إلى أن هناك عدد كبير من الصحفيين يحصلون على مرتبات هزيلة ولابد من إعادة النظر في أجورهم، موضحًا أن هناك عدد كبير من العاملين بعقود مؤقتة في المؤسسات القومية، ويقومون بكافة واجباتهم وبعضهم مستمر منذ 10 سنوات، وآن الآون أن يتم تعيين هؤلاء الصحفيين، وشدد على أن الأولوية الآن للزملاء تحت التدريب في الصحف القومية بعد سنوات طويلة قضوها داخل المهنة.