الدوري الألماني.. مرموش يتسبب في تعادل آينتراخت فرانكفورت مع بوخوم

فرض فريق بوخوم، التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري عمر مرموش، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب فونوفيا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الألماني.

وتواجد مرموش على مقاعد بدلاء فرانكفورت في مواجهة بوخوم، وشارك في اللقاء كبديل في الدقيقة 46 بدلًا من زميله جيسيك نجانكام.

وبعد مشاركة الدولي المصري في المباراة، افتتح إيريك إيبيمبي التهديف لصالح آينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل كيفين ستوجر لصالح بوخوم من ركلة جزاء في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وتسبب عمر مرموش في تعادل فريقه في هذه المواجهة، حيث كان سببًا في حصول أصحاب الأرض على ركلة الجزاء الذي تعادلوا بها، وتحصل على بطاقة صفراء بسبب تدخله على لاعب بوخوم، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبتلك النتيجة، رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 6 نقاط بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما جمع بوخوم النقطة الثالثة ليحتل المركز الثاني عشر.