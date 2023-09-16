"إرادة جيل" يشيد بقرارات الرئيس لتخفيف الأعباء عن المواطنين

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الاحزاب المصرية بالقرارات التى اعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال زيارته لمحافظة بنى سويف لتخفيف الاعباء عن المواطنين

وقال لقد تشرفت اليوم بحضور لقاء الرئيس على ارض بنى سويف لافتا إلى أن هذه القرارات أكدت شعور الرئيس عبدالفتاح السيسى بمعاناة المواطنين من جراء الأزمة الاقتصادية، وأن الرئيس السيسي لا يتأخر عن اتخاذ قرارات تصب فى مصلحة المواطن المصرى خاصة الفقراء ومحدودى الدخل وتاكيده انه ليس بعيدا عن حال الناس ومشاكلهم.

ووجه مطر باسمه ونيابة عن جميع قيادات الحزب ونوابه بمجلسي الشيوخ والنواب رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى على انخاذه هذة القرارات التى ادخلت السعادة والفرحة على نفوس غالبية المصريين

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد شهد افتتاح عدة مشروعات ببنى سويف واعلن عدة قرارات شملت زيادة الاجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى وتخفيف الاعباء عن المزارعين ومنح علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ ٦٠٠جنيه لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة وزيادة الحد الادنى للاجور الى ٤٠٠٠جنيه بدلا من ٣٥٠٠جنيه وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسة ١٥%