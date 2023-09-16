إصابة 3 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، فى 3 حوادث متفرقة بمختلف الطرق بمحافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، ورغم اختلاف أماكن الحوادث إلا أنّ السرعة الزائدة التي أدت لاختلال عجلة القيادة في يد السائق كانت العامل المشترك بينها.

وتوقفت حركة المرور على الطرق بصورة جزئية جراء الحوادث، فيما جرى تسيير الحركة المرورية عقب إزالة آثار الحوادث، ونقل المصابين لأقرب مستشفى.

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر يدعى فتحي محمد صقر «35 سنة» بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، إثر تعرضه لحادث تصادم دراجة نارية كان يستقلها مع جرار زراعي بسبب السرعة الزائدة على طريق أبشواي، فيما جرى نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي لتقديم العلاج اللازم.

وأصيب شاب في بداية العشرينات من العمر يدعى عمر علي أحمد «20 سنة» بإصابات متعددة جراء تعرضه لحادث انقلاب دراجة نارية كان يستقلها على طريق الحادقة بدائرة مركز شرطة الفيوم، فيما جرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم له.

كما أصيب شاب يدعى رمضان أحمد «22 سنة» بإصابات متنوعة، إثر تعرضه لحادث تصادم تروسيكل كان يستقله بعامود إنارة على طريق عزبة الست قرب كفور النيل بدائرة مركز شرطة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وجرى نقله لمستشفى الفيوم العام.

تحررت المحاضر اللازمة حيال كل حادث على حدة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.