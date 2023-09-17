شرح التعديلات في قانون كرة القدم لـ حكام الفيوم.. صور

أقامت لجنة حكام الفيوم يوم تدريبي للحكام شمل شرح التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم والتى سيتم تطبيقها خلال الموسم، بالإضافة إلى إجراء تدريب بدني للحكام وذلك في مركز شباب مطرطارس.



حضر اليوم التدريبي الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة حكام الفيوم والكابتن سيد الشورة مدير اللجنة والكابتن صبرى صادق عضو اللجنة والمحاضر الفني، وشهد اليوم التدريبي الكابتن سامح سعد عثمان المدير التنفيذي لمنطقة كرة القدم بالفيوم.



ألقى الكابتن صبري صادق عضو اللجنة والمحاضر الفنى محاضرة عن التعديلات الجديدة فى قانون كرة القدم والتى أقرها الاتحاد الدولي وشملت المواد 3 والخاصة باللاعبين والمادة 6 الخاصة بالحكام الآخرين والمادة 7 التى تتعلق بمدة المباراة والمادة 10 والخاصة بتحديد نتيجة المباراة "احتساب الأهداف" والمادة 11 الخاصة بالتسلل والمادة 12 عن الأخطاء وسوء السلوك والمادة 14 الخاصة بـ ركلة الجزاء.



عقب ذلك قاد الكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة تدريب بدني للحكام شمل السرعة والتحمل العام وذلك تمهيدًا لخوض الحكام اختبارات "وارنر تيست" التى ستتم خلال الأيام القادمة.



وأكد الكابتن سامح سعد عثمان، أنه سيتم خلال الأسبوع القادم وقبل بداية دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة إلقاء محاضرة لشرح التعديلات الجديدة فى القانون للمدربين فى الفيوم بجميع الأقسام وذلك فى مقر المنطقة بمعرفة الكابتن صبري صادق المحاضر الفني.

وجهت اللجنة الشكر إلى الكابتن محمود حسن مدير مركز شباب مطرطارس والكابتن نبيل جمال مرسي رئيس مجلس الإدارة على تجهيز قاعة للمحاضرة وإعداد الملعب لتدريب الحكام.

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