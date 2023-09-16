برلماني: قرارات السيسي في بني سويف أسعدت البيوت المصرية

أكد النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس السيسي للصعيد ومحافظة بني سويف تحديدًا جاءت فى الوقت المناسب، مشيرا الى أنها زيارة تاريخية بمعنى الكلمة وتعد خطوة مهمة على الطريق الصحيح نحو بناء الجمهورية الجديدة خاصة أن الشعب المصري كان فى أمسِّ الحاجة لحديث الرئيس لقطع الطريق على الفرق المعادية لمصر.

وأضاف "وطني" فى تصريح خاص ل "البوابة نيوز " أن توجه الرئيس السيسي لأداء العزاء لأسر المصرين المتوفين في ليبيا جراء إعصار دانيال تتسم بالرشد والوعى، وتعكس اهتمام الرئيس ووقوفه بجوار شعبه.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي لمحافظة بني سويف، شهدت اتخاذ الكثير من القرارات الهامة التي تخص الشارع المصري وترفع مستوى معيشة المواطنين وتخص كل الفئات.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي اتخذ 8 قرارات لمواجهة الغلاء على هامش زيارتة لبنى سويف

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام

زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة .

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 .

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024..