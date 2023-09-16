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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"نواب ونائبات قادمات" تشيد بقرارات الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أثنت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية على القرارات الاستثنائية للرئيس عبدالفتاح السيسي، التى اتخذها اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة بني سويف.

وأضافت في بيان اليوم أن العلاوة الاستثنائية تشمل جميع العاملين في الدولة والمؤسسات والهيئات الاقتصادية، وكل من يتقاضى أجرا من الدولة سيستفيد من هذه العلاوة، كما أن أكثر من 5.5 مليون عامل بالجهاز الإداري مستفيد من قرار زيادة العلاوة، بجانب المستفيدين من تكافل وكرامة.

وأشارت إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم الظروف الاقتصادية تقف مع المواطنين وتساندهم وتقدم يد العون لهم، وأن القرارات جاءت في ظروف استثنائية، وهذه القرارات مساندة وداعمة للمواطنين.

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اجور العاملين بالدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي
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