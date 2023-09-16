فخري الفقي يطمئن المصريين: لا تعويم للجنيه حاليًا والرئيس انحاز للشعب

قال الدكتور فخري الفقي رئيس الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، بالزيادات والحزم التمويلية والاستثنائية، تصب في صالح المواطن محدود ومتوسط الدخل، والرئيس انحاز إلي الشريحة العريضة من أبناء مصر نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي فرضتها علينا الأوضاع العالمية.

وبسؤاله هل هناك تعويم مرتقب لسعر الصرف كما يشيع البعض، أكد الفقي، أنه لن يكون هناك تعويم في الوقت الراهن ومصر في مناقشات مستمرة مع صندوق النقد الدولي، واستطاعت أن تعمل علي العديد من الملفات والإجراءات الهامة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الحالي المشترك بينها وبين الصندوق .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة والمؤسسات، بتنفيذ 8 قرارات لصالح المواطن لكبح ارتفاع الأسعار والتضخم وهو زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

يليها زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، و رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

وأيضا زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ، ثم مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وأيضا سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة و قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، وأخيرا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.