اليوم.. بعثة الزمالك تعود من تنزانيا بعد مواجهة آرتا سولار الجيبوتي

تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، اليوم الأحد، من تنزانيا، بعد مواجهة أرتا سولار الجيبوتي، عصر أمس السبت، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وقرر الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للقلعة البيضاء، غلق صفحة البطولة الأفريقية ومواصلة الاستعداد لمنافسة الدوري العام.

ومنح «أوسوريو»، لاعبي الزمالك راحة من تدريبات اليوم، نظرا لرحلة السفر الشاقة للفريق والتي استمرت لمدة 9 ساعات تقريبا، على أن يعود الفريق الأبيض للتدريبات، غدًا الاثنين، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وينتظر الزمالك مواجهات قوية في بطولة الدوري العام، والذي ينطلق 18 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى 30 يوليو من العام المقبل، وأسفرت قرعة المسابقة عن مواجهات نارية للفريق الأبيض في الجولات الأولى من عمر المسابقة، حيث يصطدم في لقاء الجولة الأولى بنظيره بيراميدز.

ويواجه الزمالك تحديًا كبيرًا، في الموسم الحالي، في ظل الاكتفاء بعودة المعارين، وعدم تدعيم الفريق بصفقات صيفية بسبب أزمة إيقاف القيد وعدم سداد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة انتقال محمود عبدالرازق «شيكابالا»، بالإضافة لمستحقات المهاجم الغاني بينجامين أتشموينج البالغة 270 ألف دولار.

كما ينتظر «أوسوريو»، حل أزمة إيقاف القيد، مع قدوم سوق الانتقالات الشتوية القادمة خلال يناير 2024، لتدعيم صفوف الفريق بثلاث صفقات بعد فشل استقدامهم خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وأكد «أوسوريو»، لمسئولي الزمالك، حاجة الزمالك لضم ثلاث صفقات في مركز المدافع، على أن يجيد اللعب بقدمه اليسرى، والذي يخدم طريقة لعبه بالإضافة للعب وسط ومهاجم صريح.

وتطلع جماهير الزمالك لعودة الاستقرار الإداري للقلعة البيضاء، بعد عقد انتخابات مجلس إدارة النادي، والمقرر لها 20 من شهر أكتوبر المقبل، وشهد فتح باب الترشح تقدم أكثر من اسم على مقعد رئاسة النادي يأتي أبرزها حسين لبيب، رئيس النادي السابق، وفاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق.

وتُعقد جماهير القلعة البيضاء، آمالها على المجلس القادم في جلب الاستقرار الإداري والمالي والنادي، خاصةً أن أغلب المرشحين يقدمون مصلحة النادي أولًا، بعد تنازل أحمد سليمان، عن الترشح على منصب الرئيس، والعمل ضمن قائمة موحدة مع حسين لبيب.

وتسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي، وعضوية أيمن شعراوي، مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن، المدير المالي، لتوفير الاستقرار للنادي لحين تسليم الإدارة للمجلس المنتخب بعد أقل من شهر، وفي هذا الصدد صرفت اللجنة جزءًا كبيرًا من مستحقات جميع اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي قبل سفر الفريق إلى تنزانيا، مساء الخميس، لخوض لقاء أرتا سولار بطل جيبوتي.