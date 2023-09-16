تكسر حاجز الـ700 جنيه.. تعرف على قيمة زيادة معاشات تكافل وكرامة بعد قرار السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، 8 قرارات لصالح المواطن، تشمل حزم اجتماعية وتمويلية لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وأصحاب المعاشات وإعفاءات ضريبية وغيرها من الإجراءات الهامة المفاجئة، والتي أسعدت ملايين المصريين الذين يعانون من الوضع الاقتصادي العالمي الراهن وما يليه من انتكاسات تضخمية، واصفين القرارات بأنها انفراجة اقتصادية للجميع.

وعلمت “البوابة نيوز” من مصادر مطلعة قيمة زيادات مستفيدي دعم "تكافل وكرامة"، بعد قرار رفعها 15% بقرار من الرئيس ، لإجمالي "5" ملايين أسرة .

ووصلت قيمة دعم المواطن الذي يحصل على معاش"تكافل" 625 جنيها، بعد زيادة 15%، وصل إلى 718.75 جنيها.

وبلغت قيمة دعم معاش "كرامة" لكبار السن وذوي الهمم الذين يحصلون على 562.5 جنيه بعد زيادة 15% بلغ 646.87 جنيه.

وارتفع معاش تكافل وكرامة لـ الأيتام الذي يبلغ 437.5 جنيه بعد الزيادة وصل الي 503.12 جنيه.

وتكافل وكرامة، هو برنامج التحويلات النقدية المشروطة الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وأولت الدولة، اهتماما بعد ثورة 30 يونيو لزيادة أعداد المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان آخرها قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بنسبة 25% بدءًا من شهر أبريل 2023، يليه قرار الرئيس اليوم بزيادة الدعم مرة أخرى إلى 15% في نفس العام ليصل نسبة اجمالي الزيادة فقط لعام 2023 إلى 40%.

وطبقا للبيان المالى لعام 23/24، فإنه قد تم تخصيص 31 مليارا و80 مليون للدعم النقدي تكافل وكرامة ومع الزيادة الراهنة سيصل مخصصات الدعم النقدي إلى 35 مليارا و50 مليونا.