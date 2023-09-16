أحمد موسي: التفاف أهالي بني سويف حول الرئيس يزعل أعداء الوطن.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن قرى ونجوع مصر بمختلف المحافظات شهدت تطورا كبيرا على مستوى البنية التحتية والمشروعات التنموية التي تم تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، مساء اليوم السبت إن مشهد التفاف المواطنين بمركز ببا ببني سويف، وإلقائهم التحية ورفع أعلام مصر للرئيس السيسي رسالة مبهجة ومفرحة، معقبًا: «المشهد دا يزعل أعداء الوطن».

وأضاف أن ما تم المشاهد التي تم رؤيتها اليوم بين الرئيس السيسي والمواطنين تلقائية، موضحًا أن الرئيس يبادل الحب والمشاعر الطيبة لكل المواطنين.

ووجه موسى الشكر إلى القائمين على مشروع حياة كريمة، والتحالف الوطني للعمل الأهلي بسبب دورهم الفعال في الآونة الأخيرة في تحفيف الأعباء عن العديد من كاهل المواطنين، موضحًا أن أهالي بني سويف استقبلوا الرئيس السيسي بالهتافات والزغاريد.