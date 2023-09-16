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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

دعاء زهران: قرارات الرئيس السيسي أدخلت السعادة فى نفوس المصريين

الدكتورة دعاء زهران
الدكتورة دعاء زهران
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أشادت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف المركزية بحزب مصر أكتوبر ، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة.

وأكدت زهران، خلال تصريحات صحفية، أن هذه القرارات هي خطوات غير مسبوقة فى تاريخ مصر، وهي تعد استمرارًا للمبادرات الرئاسية التي تحرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن  هذه قرارات الرئيس السيسي أدخلت السعادة على نفوس ملايين من المصريين، كما أنها تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية

وأضافت أن الرئيس السيسي يدرك ويعلم جيدًا ما يؤرق المصريين، وخاصة محدودي ومتوسطي الدخل، والذين عانوا خلال التقرة الماضية من علاء الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة، نتيجة للأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم.

وأشارت زهران، إلي أن الدولة تضع المواطن المصري البسيط على رأس أولوياتها، وتسعي بكافة الطرق بتخفيف من أثار الأزمة الاقتصادية.

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الدكتورة دعاء زهران الرئيس عبدالفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور
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