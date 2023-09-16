قرار عاجل من النيابة بشأن متهم بتزوير كارنيه نقابة الصحفيين

قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة أول المنصورة وتحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية محافظة الدقهلية، حبس أحمد رامي محمد محمد أحمد البرم، حاصل على دبلوم تجارة ـ 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية وكارنية نقابة الصحفيين مقابل مبالغ مالية.

وأقر المتهم أمام إبراهيم عمار، وكيل النائب العام، بحيازته لأجهزة التزوير من كمبيوتر وبرامج تستخدم فى أعمال التزوير من طابعة كمبيوتر، ووحدة تخزين متنقلة، ولوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات، وجهاز قطع معدني، سخان حراري.

كانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت أن شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة الدقهلية- أنشأ كيانًا وهميًا بدون ترخيص -كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة- واتخاذه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي في اصطناع وتزوير الكارنيهات المنسوب صدورها لإحدى النقابات، وترويجها على عملائه راغبي التعامل بها مقابل مبالغ مالية، وايهامهم بحصولهم على عضوية النقابة “على خلاف الحقيقة”.

عقب تقنين الإجراءات، باستهداف مقر الكيان الوهمي المُشار إليه وضبط المتهم، وبالتفتيش عثر على 3 كارنيهات خاصين بالمتهم منسوب صدورهم لجهات مختلفة، 35 كارنيه بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لنقابات وجهات مختلفة، 4 أكلاشيه بأسماء مختلفة، مجموعة من العلامات المائية الخاصة بالكيان المشار إليه، مجموعة من المحررات المتنوعة وبعضها ممهورة ببصمة خاتم الكيان الغير مرخص يستخدمها المتهم في نشاطه غير المشروع، 4 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم، 2 طابعة كمبيوترء وحدة تخزين متنقلة، لوح بلاستيكي لصناعة الكارنيهات، جهاز قطع معدني، سخان حراري، هاتف محمول، بفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم في محضر الشرطة وأقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه.

من جهة أخرى تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عامل قاصر مقيم قرية الوكالة التابعة للمركز بعد قيامه بوضع خرطوم كمبروسر بفتحة شرج طفل يعمل معه بورشة إصلاح كاوتش بقرية منشأة النصر وفتح الهواء مما تسبب فى اصابة الطفل بنزيف بفتحة الشرج ثقب فى الأمعاء واسترواح هوائي فى البطن ونقله الى مستشفى الأزهر الجامعي في حالة خطرة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بقسم شرطة دمياط الجديدة للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين بوصول طفل مستشفى الأزهر بدمياط مصاب بنزيف بفتحة الشرج واسترواح هوائي بالبطن و ثقب بالأمعاء.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث بالفحص تبين إصابة الطفل"على .ا.ع.ا"،9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي ويعمل بورشة كوتشوك كائنة بالقرية .

بسؤال والد الطفل، 37 عاما، سائق قرر أنه حال تواجد نجله اليوم بالورشة محل عمله قام "عطية.م.ع"، 14 عاما، عامل بذات الورشة ومقيم قرية الوكالة بوضع خرطوم كبروسر الهواء بفتحة شرج نجله وتشغيله بقصد المزاح مما ادى الى حدوث إصابته واتهمه بالتسبب فى ذلك.