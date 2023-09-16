"التحالف العالمي لتحسين التغذية" يُطلق برنامجا لمكافحة سوء التغذية في بنين

وقعت مؤسسة "التحالف العالمي لتحسين التغذية" السويسرية، مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في جمهورية بنين من أجل تنفيذ برنامج مدته 3 سنوات يهدف إلى مكافحة سوء التغذية في هذه الدولة خلال الفترة من عام 2023 إلى عام 2026.

ووفقا لبيان صحفي لمؤسسة "التحالف العالمي لتحسين التغذية"، نقلته وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، افتتحت المنظمة مكتبا جديدا لتنسيق أنشطتها في بنين كجزء من هذه الشراكة الجديدة، وبافتتاح هذا المكتب الجديد، أصبحت المؤسسة السويسرية مُمثلة الآن في 7 دول إفريقية هي: بنين وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا وموزمبيق ونيجيريا.

ومن المنتظر أن يركز برنامج مؤسسة "التحالف العالمي لتحسين التغذية" على ثلاثة محاور رئيسية تتضمن: إثراء الأغذية في المقاصف المدرسية وتعزيز إنتاج الأغذية المُغذية والحد من انتشار سوء التغذية.

من جانبها، قالت فرانسواز ساي، مديرة مؤسسة "التحالف العالمي لتحسين التغذية" في بنين: "بدأنا عملياتنا في بنين من خلال التركيز على زيادة تأثير البرامج الجارية، وتشمل هذه الاستراتيجية تحسين المعروض من الأطعمة المُغذية ودعم توريد الأطعمة المُدعمة، التي تشمل برنامج المقصف المدرسي في البلاد، وتعزيز المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في سلاسل الإمداد الغذائي".

وأوضح البيان أن برنامج مؤسسة "التحالف العالمي لتحسين التغذية" ستموله وزارة الخارجية الهولندية.

تجدر الإشارة إلى أن سوء التغذية يعد عامل الخطر الرئيسي للوفيات والأمراض بين الأطفال الصغار في بنين؛ حيث يُعد مسئولا عن حوالي 45% من وفيات الأطفال دون سن الخامسة سنويا.