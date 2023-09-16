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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السلطات المغربية تعثر على 5 رعاة كانوا مفقودين بمنطقة جبلية شاسعة ضربها الزلزال

المغرب
المغرب
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أعلنت السلطات المغربية اليوم السبت إجراء عملية إمداد لخمسة رعاة كانوا مفقودين وعالقين في منطقة جبلية شاسعة في نطاق الأقاليم التي ضربها الزلزال المدمر في التاسع من سبتمبر الجاري.


وأضافت السلطات المغربية في بيان أنه تم توفير المساعدات اللازمة لهم من طعام وأغطية، وتقديم الرعاية الطبية والأدوية الضرورية.


وأوضح البيان أنه تم نقل المساعدات بعد عملية بحث استمرت 72 ساعة في تضاريس جبلية صعبة، حيث تعاونت السلطات المحلية والأمنية المعنية والقوات المسلحة الملكية في أعمال البحث والتمشيط.
وأشار البيان إلى أنه خلال العملية تم الاستعانة بكافة الإمكانيات والتجهيزات المتاحة، بما في ذلك المروحيات العسكرية والتقنيات الحديثة، وتم تحديد موقعهم باستخدام طائرة بدون طيار.

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