فرنسا تؤكد أهمية حشد جهود الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين في جزيرة "لامبيدوزا"

أكدت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن اليوم السبت أهمية حشد جهود الاتحاد الأوروبي لحل أزمة المهاجرين في جزيرة "لامبيدوزا" الايطالية.



وشددت بورن - في تصريح لها على هامش احتفالات فرنسا بأيام التراث الأوروبية - على ضرورة التضامن مع إيطاليا أولا وحشد جهود الاتحاد الأوروبي لمواجهة التدفق القياسي للمهاجرين، مؤكدة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا تطورات الوضع.



وقد شدد أيضا الرئيس الفرنسي أمس الجمعة على "واجب التضامن الأوروبي" مع إيطاليا لمواجهة هذه الأزمة.



يشار إلى أنه بين يومي الاثنين والأربعاء الماضي، وصل حوالي 8500 شخص، أي أكثر من إجمالي سكان جزيرة لامبيدوزا، على متن 199 قاربا، وفقا لأرقام وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة. وتم نقل الآلاف من هؤلاء المهاجرين إلى صقلية يوم الجمعة.



وقد أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أن بلادها ستتخذ إجراءات طارئة لمحاربة الهجرة غير الشرعية على خلفية تدفق قياسي للمهاجرين.. وقالت ميلوني في كلمة مصورة لها، أمس /الجمعة/، إن "ضغط الهجرة الذي تتعرض له إيطاليا منذ بداية العام لا يمكن تحمله".