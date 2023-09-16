اقرأ غدًا في «البوابة».. 8 قرارات رئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 17 سبتمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

8 قرارات رئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

زيادات بالأجور والمعاشات.. مضاعفة العلاوة الاستثنائية.. زيادة المستفيدين من تكافل وكرامة.. رفع حد الإعفاء الضريبي

السيسى: أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية.. والمواطن هو بطل روايتنا الوطنية

الليلة.. داليا عبدالرحيم تقدم الحلقة الثانية من «الضفة األخرى» على «القاهرة الإخبارية»

غًدا.. فى العدد الأسبوعى من «البوابة».. قمة إنقاذ أهداف التنمية المستدامة 2030

كارثة إنسانية.. «الصحة العالمية» تطالب الليبيين بالتوقف عن دفن ضحايا الفيضانات فى مقابر جماعية

بوركينا فاسو تطرد الملحق العسكرى الفرنسى المتهم بأنشطة تخريبية.. وباريس: «خيال»

رئيس كوريا الشمالية يبدى إعجابه بتطور تكنولوجيا الطيران الروسية فى مواجهة التهديدات الخارجية