رغم إصابته بتسمم غذائي.. محرز يقود هجوم أهلي جدة أمام التعاون

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق أهلي جدة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

يستضيف أهلي جدة، اليوم السبت، التعاون على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الجزائري رياض محرز، هجوم الراقي أمام التعاون، رفقة البرازيلي روبرتو فيرمينو، والفرنسي ألان سانت ماكسيمين.

وتواجد محرز في التشكيل الأساسي لفريق أهلي جدة، بالرغم من انتشار أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، بإصابته بتسمم غذائي بعد تناوله وجبة بأحد المطاعم السعودية، ونقل إلى إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبالتالي لم يشارك في مباراة الليلة، إلى أن دفع به يايسله كأساسي.

وتعرض أهلي جدة لهزيمة ثقيلة من الفتح، بخماسية مقابل هدف في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي، ولذلك يدخل الفريق مواجهة اليوم رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل مصالحة جماهير النادي.

تشكيل أهلي جدة أمام التعاون

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: عبدالله العمار ــ روجير إيبانيز – علي مجرشي– عبدالباسط هندي

خط الوسط: محمد المجحد ــ جابرييل فيجا ــ فرانك كيسيه

وفي الهجوم: رياض محرز ــ روبرتو فيرمينو ــ ألان سانت ماكسيمين.

ويحتل أهلي جدة، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) وفي رصيده 12 نقطة، فيما يأتي التعاون ثالثًا بـ13 نقطة بعد خوض 5 جولات.