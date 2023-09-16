ياسر الهضيبي: قطار التنمية لم يتوقف لحظة فى عهد الرئيس السيسي

ثمن الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وهو ما يعكس انحياز الرئيس الدائم لملايين البسطاء والفئات الأكثر احتياجا، في مواجهة التداعيات الاقتصادية التى أخلفتها الأحداث العالمية المتلاحقة وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.



وأشار "الهضيبي"، إلي أن توجيهات الرئيس تضمنت زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة ، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة ،قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الانجازات التى تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا ينكرها إلا جاحد ، مشيرا إلى أن قطار التنمية لم يتوقف لحظة رغم التحديات الاقتصادية الضخمة التى تواجههنا ، ليجوب مصر شمالا وجنوبا شرقا وغربا، لتصبح الانجازات هي اللغة التى يعرفها الرئيس ويسعى لإضافتها إلى قاموس المصريين في الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن حجم الانجازات التى شهدتها مدينة بنى سويف تثير حالة كبيرة من الإعجاب خاصة مشروع محور الفشن الحر الذي يعد واحد من 5 محاور جار تنفيذها على النيل فى الوجه القبلى، حيث يبلغ طول المحور 27 كم، وعرضه 22 مترا.