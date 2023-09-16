بعد تتويج هانيا الحمامي وعلي فرج.. وادى دجلة أول نادي يحقق بطولة قطر للإسكواش

تواصل أندية وادى دجلة تربعها على عرش لعبة الإسكواش في العالم، والتتويج بكبرى البطولات البلاتينية الدولية، وذلك بعد نجاح أبطال "دجلة" علي فرج وهانيا الحمامي في التتويج ببطولة قطر للإسكواش، ليصبح "وادى دجلة" أول نادي في العالم يحقق هذا اللقب في منافسات الرجال والسيدات.



واختتمت اليوم السبت، بطولة قطر الدولية للإسكواش بلقاء الدجلاوي علي فرج المصنف الأول عالميًا مع دييجو إلياس المصنف الثاني عالميًا ونجح "فرج" في الفوز للمرة الثانية هذا الشهر بنتيجة 3-1 بواقع نقاط 15-11, 11-5, 8-11, 11-9، لينجح علي فرج في اقتناص ثاني ألقابه هذا الموسم، والبطولة الثانية خلال شهر سبتمبر، بعد فوزه ببطولة باريس الدولية.



وقبله بيوم واحد فازت هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا على نور الشربيني بنتيجة 3-2 بواقع نقاط 9-11, 11-9, 9-11, 11-9, 11-6، لتتوج "الحمامي" بأولى ألقابها البلاتينية هذا الموسم، وتصبح أول مصرية تحقق اللقب منذ انطلاقها عام 2001.

قال لاعب أندية وادى دجلة علي فرج، إن نجاحه في تحقيق رقم قياسي جديد في عدد الانتصارات المتتالية، والفوز بثاني بطولة بلاتينية خلال شهر سبتمبر، يأتي بفضل جهود إدارة "وادى دجلة" في توفير كل المقومات اللازمة للاعبي الإسكواش بالنادي للتتويج بالبطولات المحلية والدولية.

وأسهمت أندية وادى دجلة في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

