الدوري الإيطالي.. الإنتر يدك شباك ميلان بثنائية بالشوط الأول

أنهى فريق الإنتر الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بجاره ميلان، متقدمًا بهدفين دون رد، في مواجهة ديربي الغضب المقامة بينهما حاليًا على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح هنريك مختيريان التهديف مبكرًا في الدقيقة الخامسة من صناعة فيديريكو ديماركو، وأضاف الفرنسي ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية، لينتهي الشوط الأول بتقدم النيراتزوري على الروسونيري بثنائية دون رد.

وتسمى هذه المواجهة، بـ ديربي العضب بين الجارين ميلان والإنتر، حيث يمتد الصراع بينهما منذ 115 عامًا تقريبًا.

يحتل فريق ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، متساويًا مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.