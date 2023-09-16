وزير الشباب يشهد ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم السبت ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي والتى تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية والذي تم تنظيمه بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بالتعاون مع محافظة القليوبية بحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية

شهدت الندوة حضور ما يفوق العشر الاف مواطن وبحضور لفيف من اعضاء مجلس النواب والعديد من كبار الشخصيات العامة فى كافة المجالات.



تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر للشيخ كامل مطر على جهوده خلال الفترة الماضية من خلال مجلس القبائل والعائلات المصرية فى تنمية الوعي لدى المواطن المصري كما تقدم بالشكر الى نواب مجلسي النواب والشيوخ على جهودهم مع الحكومة والدولة المصرية.

واضاف صبحي ان الشباب المصري فى الجمهورية الجديدة والتى تعطيهم الدولة بقيادة رئيس الجمهورية الأولوية والاهتمام التام فى شتى المجالات.

واشار الى ان الجمع الغفير الذي حضر ندوة اليوم أن دل فإنه يدل على الوعي الكبير للشعب المصري .

واوضح وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في اقامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة والتى بالفعل انعكست فى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري كما كانت لمبادرة الرئيس حياة كريمة نموذج رائع نحو وضع المواطن المصري وتحسين جوده حياته وبناء مجتمع مثالي ولما كان الوعي يشكل وجدان الاوطان لذا كانت اهمية عقد تلك الندوة للتعريف بأهمية الوعي المجتمعي .

وأشار إلى أن أولى تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كانت الاهتمام ببناء الإنسان المصري، وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الارتقاء بحياة المواطن وتوفير الحياة الكريمة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي له، بالإضافة إلى أهمية غرس الوعي لمواجهة أي أفكار أو أفعال هدامة، تحقيقاً للسلم المجتمعي الحقيقي.