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السبت 16 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حماة الوطن يرحب بالقرارات الرئاسية.. ويدعو المواطنين للوقوف خلف السيسي

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
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رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الحزب فى بيان له أن جملة القرارات التي شملت العاملين بالدولة والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات وكذلك رفع حد الإعفاء الضريبي وزيادة المنح والعلاوات، تستهدف مساندة ودعم المواطنين في مواجهة أعباء الحياة.

واوضح ان هذه القرارات تشير إلى حرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة لكل المصريين، والسعي دوما من أجل تحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت على الجميع.

واشار الحزب الى ان قرار حماة الوطن في وقت سابق بإعلان تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لم يأت من فراغ، وإنما يقينا من الحزب وقياداته بأنه الأنسب لاستكمال المسيرة ومواصلة جهود التنمية التي تشمل كل القطاعات وفي كل ربوع الجمهورية.

وتوجه الحزب بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الصادقة والمخلصة في دعم جهود التنمية وتوفير مستوى معيشة لائق لكل المصريين، ويدعو الجميع للوقوف خلف الرئيس في الاستحقاق الدستوري المرتقب، بالنزول والمشاركة حرصا على استكمال مسيرة التنمية والبناء.

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أصحاب المعاشات الاستحقاق الدستوري الإعفاء الضريبي الحياة الكريمة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى
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