بروسيا دورتموند يهزم فرايبورج.. ولايبزيج يفوز بثلاثية على أوجسبورج بالدوري الألماني

فاز فريق بروسيا دورتموند الألماني على فرايبورج بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى الألماني.

ساهم في فوز بروسيا دورتموند كل من ماتس هوميلس الذي سجل هدفين في الدقيقتين 11 و88، ودونيايل مالين الذي سجل هدفًا في الدقيقة 60، وماركو رويس الذي سجل هدفًا في الدقيقة 90. فيما سجل لفرايبورج لوكاس هويلير في الدقيقة 45 ونيكولاس هوفلر في الدقيقة 47، وتعرض هوفلر للطرد في الدقيقة 81.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد بروسيا دورتموند إلى 8 نقاط في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فرايبورج عند 6 نقاط في المركز التاسع.

في مباريات أخرى بنفس الجولة، حقق فريق لايبزيج فوزًا كبيرًا على أوجسبورج بثلاثة أهداف نظيفة. سجل أهداف لايبزيج تشافي سيمونز في الدقيقة السابعة، ولويس أوبيندا في الدقيقة 11، ودافيد راوم في الدقيقة 27، وبهذا الفوز، ارتفع رصيد لايبزيج إلى 9 نقاط في المركز الثالث.

وانتصر فريق فولفسبورج على يونيون برلين بهدفين مقابل هدف، ما رفع رصيدهم إلى 9 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 6 نقاط في المركز الثامن.