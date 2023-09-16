برلماني: قرارات السيسي لرفع مستوى معيشة المواطنين تاريخية وأثلجت صدور المصريين

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصعيد ومحافظة بني سويف تحديدًا، تاريخية بمعنى الكلمة وجاءت في وقتها تماما، كما شهدت تقديم الرئيس السيسي العزاء لأسر المصرين المتوفين في ليبيا جراء إعصار دانيال.

وقال الصيرفي فى تصريحات صحفية اليوم، أن زيارة الرئيس السيسي شهدت اتخاذ الكثير من القرارات الهامة التي تخص الشارع المصري وترفع مستوى معيشة المواطنين وتخص كل الفئات.

ونوه الصيرفي بقرارات الرئيس السيسي، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق، وإطلاق البنك الزراعى المصرى مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى خمسة ملايين أسرة.

واختتم، بتوجيه الشكر للرئيس السيسي على قراراته، قائلا إنها أثلجت صدور المصريين جميعا، وتعد خطوة للأمام في مسيرة بناء وتكاتف ووحدة الدولة المصرية.