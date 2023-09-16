" كوربوريت ستاك" تفتتح مقرًا في السعودية لتعزيز التحول الرقمي

أعلنت شركة "كوربوريت ستاك" عن قرارها فتح مكتب لها في المملكة العربية السعودية في إطار توسعها الاستراتيجي واستثمارها المستدام في التحول الرقمي. تمثل هذه الخطوة جزءًا من رؤيتها الاستثنائية لتعزيز حضورها وتقديم خدماتها في السوق السعودية.

"كوربوريت ستاك" تسعى إلى تحقيق نجاح جديد في رحلتها المستمرة نحو تقديم حلول برمجية متقدمة في مجال التحول الرقمي. تهدف الشركة إلى تمكين المؤسسات من تحقيق التحول الرقمي وتبسيط عملياتها باستخدام التكنولوجيا وتقديم حلول مخصصة تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات في مختلف الصناعات.

تقدم "كوربوريت ستاك" حلولًا برمجية قوية وآمنة لعملائها في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الشركات الدولية والمؤسسات الحكومية كما تسعى الشركة إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات لتمكين عملائها ومساعدتهم في تحسين أدائهم واستدامة نجاحهم.

تأتي هذه الخطوة في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ودعم الشركات والمؤسسات في تبني التقنيات الحديثة، مما يجعل السوق السعودية مكانًا مثيرًا للفرص في مجال التحول الرقمي.

من المتوقع أن تكون الشركة جزءًا أساسيًا من السوق المحلية في المملكة العربية السعودية وأن تقدم حلولًا تحوُّل رقمي متكاملة ومتقدمة للشركات السعودية.