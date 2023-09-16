مانشستر يونايتد يسقط على أرضه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

فاز فريق برايتون على مضيفه مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ برايتون المباراة بقوة وسيطر على الشوط الأول، وتمكن من تسجيل هدف عن طريق داني ويلبيك في الدقيقة 20، وحاول مانشستر يونايتد تعديل النتيجة لكن دون جدوى.

في الشوط الثاني، سجل برايتون ثنائية عن طريق باسكال جروس في الدقيقة 53 وجواو بيدرو في الدقيقة 71، قبل أن يسجل التونسي حنبعل المجبري هدفا شرفيا للشياطين الحمر في الدقيقة 73.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام برايتون بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا

خط الدفاع: سيرجيو ريجيلون - ليساندرو مارتينيز - فيكتور ليندلوف - ديوجو دالوت

خط الوسط: سكوت مكتوميناي - كاسيميرو - كريستيان إريكسن

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند - برونو فيرنانديز.

بهذا الفوز، ارتقى برايتون إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 6 نقاط في المركز الثاني عشر.