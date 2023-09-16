محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات استضافة اجتماعات البنك الآسيوي بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، في اطار متابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة المحافظة لعدة فعاليات مهمة دولية منها سباق الدراجات الدولي " تور دي فرانس"بمشاركة أكثر من 30 دولة ، في الفترة من 21 الي 23 سبتمبر الجاري، واجتماعات البنك الآسيوي بمدينة شرم الشيخ بمشاركة وفود 106 دولة الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 23 الي 27 سبتمبر الجاري.

حرص المحافظ خلال اللقاء علي الاطمئنان علي جميع الإجراءات وتحديد المهام للجهات المشاركة مشددا علي ظهور المحافظة بالشكل اللائق أمام دول العالم، وأهمية تلك الفعاليات الدولية في الترويج السياحي للمقاصد السياحية بالمحافظة.

وتابع فودة أيضا خلال الاجتماع الاستعدادات الخاصة بزيارة عدد من كبار المسئولين لمدن سانت كاترين وطابا ونويبع لدفع جهود تنشيط السياحة، وفي اطار الجهود المستمرة لدفع عجلة التنمية في جنوب سيناء بمختلف القطاعات.

حضر الاجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير المديريات والجهات المشاركة في تلك الفعاليات.