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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مهرجان الغردقة السينمائي يعرض الفيلم الفرنسي"ابناء رمسيس"

فيلم أبناء رمسيس
فيلم أبناء رمسيس
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تشهد الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب عرض الفيلم الفرنسي "ابناء رمسيس"، ضمن مسابقة الأفلام الطويلة "المسابقة الرسمية"، وهو الفيلم الذي تم اختياره أخيرا ضمن القائمة القصيرة للأفلام الفرنسية المرشحة للمنافسة على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم أجنبي.
فيلم "ابناء رمسيس" الذي عرضه مهرجان كان السينمائي في دورته الاخيرة   من إخراج كليمانت كوجيتور، وتدور أحداثه في حي "كوت دور" الفرنسي ذا التركيبة السكانية المتنوعة، حيث يوجد العراف الموهوب "رمسيس"، والذي يشعر بالتهديد كغيره من أهل الحي بسبب  مجموعة من الشباب الجريء الذي يروع السكان، ولكن "رمسيس" يمتلك رؤية مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة.
 

يقول الناقد السينمائي محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني لمهرجان الغردقة السينمائي ان كليمانت كوجيتور من المخرجين المهمين في السينما الفرنسية، فهو  صانع أفلام يجمع في أعماله بين السينما والفن المعاصر، درس في كلية فنون في توركون  بفرنسا،  وعُرِض فيلمه الروائي الأول بأسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته 2015 ، كما حصلت أفلامه على عدد من الجوائز.
تقام الدورة الاولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب  في الفترة من 21 الي 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، يقام المهرجان برعاية من وزاراة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر 

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