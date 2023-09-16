إعلان حالة الطوارئ الصحية في المدن الليبية المنكوبة لمدة عام

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض حالة الطوارئ الصحية في المدن المنكوبة لمدة عام كامل.

حسب ما أفادت قناة "روسيا اليوم" صدر القرار بعدما قال مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، إنه يجب إعلان حالة الطوارئ لمدة سنة في المدن المنكوبة جميعها، لافتا إلى أن هناك نقصا في الكوادر الطبية التي تعالج مصابي السيول في المدن المتضررة.

بينما قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي في ليبيا، إن "هناك انقطاعا في بعض الطرق وخدمات الهاتف، الأمر الذي يعيق جهود الإغاثة، وإن حجم الكارثة في مناطق الإعصار هائل ويفوق قدراتنا وهناك حاجة لدعم دولي، وليس لدينا بعد العدد النهائي للقتلى والمفقودين".

فيما كشف رئيس هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا انتشال 450 جثة من البحر خلال اليومين الأخيرين، منوها إلى أنها كانت على بعد 120 مترا عن الشاطئ.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن أعمال الإنقاذ وانتشال الجثث لا تزال متواصلة بمدينة درنة الساحلية الليبية، مشيرة إلي أنه تم إلي الآن انتشال جثث 3958 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار سدي درنة، وأنه تم التعرف على هوياتهم.

وضربت عاصفة "دانيال" الأحد الماضي مناطق شرقي ليبيا وأدت إلي انهيار سدين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.