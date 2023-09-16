النائب عماد خليل: جميع زيارات الرئيس لبني سويف تخللها افتتاح مشروعات تنموية

قال النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت إلى محافظة بني سويف، هي الثالثة، موضحا أن جميع الزيارات إلى بنى سويف تشهد افتتاح مشروعات تنموية.

وأضاف خليل خلال مقابلة مع فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم السبت، أن هذه المشروعات أثّرت إيجابا على كل مواطني بني سويف، وقلّلت من فرصة الاغتراب، ووفرت الكثير من فرص العمل.

وأشار إلى أن مبادرة حياة كريمة بدأت في مركزي ببا وناصر، وأنجزت الكثير من الأعمال على أرض الواقع.

وذكر خليل أن قرية سدس الأمراء تحديدا الكثير من المشروعات الخدمية مثل إنشاء نقطة شرطة ومركز نموذجي ووحدات إسكان اجتماعي وموقف جديد ورفع كفاءة المنازل، وغير ذلك من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه بأن يد التنمية امتدت إلى مختلف القرى، بما في ذلك تلك القرى التي كانت مهمشة، ولم يُنظر لها بعين الاهتمام كما حدث في عهود سابقة.

أجرى الرئيس السيسي، اليوم السبت، زيارة لقرية سدس الأمراء في مركز ببا بمحافظة بني سويف، وافتتح عددا من المشروعات.