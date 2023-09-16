برشلونة يخطط لاستغلال أزمة سانشو مع مانشستر يونايتد

يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع الجناح الإنجليزي جادون سانشو من نادي مانشستر يونايتد، مستغلا أزمة استبعاده من تدريبات الفريق الإنجليزي.

يُعتبر سانشو مهاجمًا مميزًا، وهو يبحث عن فرصة للعب في فريق آخر بعد أزمته مع مانشستر يونايتد، الذي استعبده تدريبات الفريق الأحمر الجماعية، وجعله يتدرب بشكل منفرد كعقوبة انضباطية.

وستكون مهمة برشلونة صعبة، حيث قيمة سانشو السوقية بحوالي 85 مليون يورو، ويُفضل البلوجرانا الحصول على خدماته على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وبدأت الأزمة بين سانشو ومدرب مانشستر يونايتد بعدما توترت العلاقة مع المدرب إيريك تين هاج، بعد استبعاد اللاعب من التشكيلة لمباراة أرسنال، حيث سانشو تصريحا عبر حسابه على موقع "إكس" قائلاً إنه ليس في أفضل حالاته في التدريبات، ما أثار غضب المدرب.

من جانبه، اعتذر سانشو لاحقًا من تين هاج، ولكن مانشستر يونايتد قرر استبعاده من التدريبات الجماعية دون تحديد مدى مدة هذا الاستبعاد.

