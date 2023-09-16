السعودية تؤكد إيمانها بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والاستقرار

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إيمان بلاده بالعمل بنهج تكاملي مشترك للوصول إلى التنمية والازدهار والاستقرار.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها الأمير فيصل بن فرحان، رئيس وفد المملكة، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمام قمة مجموعة الدول الـ77+الصين، والتي عقدت في هافانا عاصمة جمهورية كوبا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم السبت.

وأوضح وزير الخارجية السعودي، أن المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منذ تأسيسه في عام 2015، بلغت أكثر من 6 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية، ولصالح 91 دولة، كما ساهم الصندوق السعودي للتنمية، بأكثر من 18 مليار دولار لتمويل أكثر من 700 مشروع تنموي في 85 دولة، مستهدفة قطاعات مثل البنية التحتية الاجتماعية والنقل والزراعة.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والتي ستسهل التحول العادل والشامل للطاقة النظيفة، حيث تعمل المملكة ضمن إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يُسهم بتخفيض الانبعاثات الكربونية.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، الذي يعد عامل تمكين أساسي لتحقيق أهداف المناخ العالمية، وخاصةً في مجال الابتكار والبحث والتطوير، لتعزيز تقنيات الطاقة النظيفة وتحقيق طموحات صافي الانبعاثات الصفري، مشيرًا إلى أن المملكة تنظر إلى الاستدامة كقوة دافعة للنمو والتقدم، وتسعى جاهدة لدمج الأوجه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مبادرات التنمية.

وقال وزير الخارجية السعودي: "تشارك المملكة دول العالم فيما تواجهه من تحديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها التحديات البيئية وتعمل المملكة في هذا الاتجاه من خلال عدة مبادرات، منها مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة السعودية الخضراء اللتان تساهمان في تحقيق المستهدفات العالمية لمكافحة التغير المناخي، وكذلك إعلان المملكة عن تأسيها لمنظمة عالمية للمياه تهدف إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لضمان استدامة موارد المياه، تعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها من أجل معالجة تحديات المياه بشكل شمولي".

وأضاف: "تبذل المملكة كافة الجهود ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وتعمل ضمن رؤية 2030 على حماية الأراضي والموارد الطبيعية، وتفادي أسباب تدهور الأراضي والتصحر، وتتطلع المملكة؛ لاستضافة الدول الأعضاء في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالرياض في العام المقبل".