"مياه الفيوم": تكريم 67 موظفا من المتميزين باختبارات المسار الوظيفي

كرم المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عدد ٤ من المتميزين في إختبارات المسار الوظيفي للترقي لوظيفة رئيس قطاع وعدد ٦ من المتميزين بإختبارات المسار الوظيفي للترقي لوظيفة مدير عام و٥٧ موظفاً من المتميزين بإختبارات المسار الوظيفي للترقي للدرجات الوظيفية الأخرى وذلك بمقر الإدارة العامة للتدريب بمحطة مياه العزب الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والدكتورة وفاء يعقوب رئيس قطاع المعامل ومحمود عبد الحميد رئيس القطاع التجاري وسامح رجب رئيس قطاع الموارد البشرية والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي واللواء أشرف عبد الحفيظ مدير عام الإدارة العامة للأمن.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم على حرص الشركة على تكريم الكوادر المميزة وتطوير مهارات العاملين العملية والعلمية على حد سواء مما يسهم في تحسين منظومة العمل بالشركة وخدمة أهدافها.

ولفت "النجار" إلى أن اختبارات المسار الوظيفي تمت بتوجيهات وبإشراف كامل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وتعد شرط أساسي للترقي للدرجات الأعلى لكافة التخصصات الفنية والإدارية بالقطاعات المختلفة بالشركة.

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