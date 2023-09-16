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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمود حميدة يطلق حسابه الرسمي عبر إنستجرام

محمود حميدة
محمود حميدة
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نشر الفنان محمود حميدة فيديو عبر إنستجرام، يعلن فيه حسابه الرسمي والوحيد عبر التطبيق الشهير.

وظهر الفنان محمود حميدة في الفيديو بنفسه، ليكشف عن توثيق حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ونفي صلته بأي حسابات أخرى تتحدث باسمه.

وعلق محمود حميدة على الفيديو قائلا:"هذه هي صفحتي الوحيدة والرسمية على انستجرام.. وأي صفحة أخرى لاتمثلني وغير تابعة لي".

وحرص الفنان محمود حميدة خلال الفترة الماضية على نشر صور وفيديوهات من كواليس تصوير أعماله الأخيرة، منها فيلم مطرح مطروح الذي عرض في السينمات مؤخرا.

فيلم مطرح مطروح من بطولة الفنان محمود حميدة، ويشارك في بطولته كل من شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، سامي مغاوري وهو من إخراج وائل إحسان، تأليف محمد عز، وإنتاج أحمد السبكي.

تدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في فترة الأربعينيات في مصر، في إطار من الحركة والكوميديا، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر.

https://www.instagram.com/reel/CxQdbPBIOVV/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

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محمود حميده انستجرام مطرح مطروح
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