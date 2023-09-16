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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الزراعة: 80 ألف مزارع يستفيدون من مبادرة الرئيس لإعفاء متعثري هيئة التعمير

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
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أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان أكثر من 80 ألف مزارع سوف يستفيدون من المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم باعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية باجمالي حوالى 500 مليون جنيه.


وأضاف القصير ان المبادرة تعكس اهتمام الرئيس بالقطاع الزراعي والفلاحين عصب الانتاج مشيرا الى مبادرة الرئيس سوف تسهم في رفع العبء عن كاهل المزراعين نظرا لدورهم الهام في تحقيق الأمن الغذائي ، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم بسبب الازمة الروسية الاوكرانية ومن قبلها تفشي جائحة كورونا.


وناشد وزير الزراعة، المزارعين التوجيه إلى مقر هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي لاستكمال الإجراءات والاستفادة من المبادرة .  


وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجهياته اليوم للحكومة باعفاء  المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة التعمير والتنمية الزراعية وذلك خلال زيارته اليوم إلى محافظة بني سويف.

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المتعثرين الأمن الغذائي هيئة التعمير والتنمية الزراعية
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