مصر ثالثًا في منافسات السباحة بالزعانف بألعاب البحر المتوسط الشاطئية

احتل المنتخب الوطني للسباحة بالزعانف المركز الثالث في جدول الترتيب العام للعبة بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية التي أقيمت خلال الفترة من 9 حتى 16 سبتمبر الجاري بمدينة هيراكليون اليونانية.

وجاءت مصر في المركز الثالث برصيد 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، فيما احتلت اليونان المركز الأول وايطاليا المركز الثاني.

وجاءت تفاصيل الميداليات كالتالي:

الميداليات الذهبية:

أحرز منتخب مصر الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كم 4x تتابع مختلط سباحة مونو بزمن قدره 1:19:06.7 ، ويتكون الفريق من محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي وجميلة علي وندى مجدي.

وتوجت جميلة علي بالميدالية الذهبية لمنافسات 4 كم مونو سيدات محققة زمن 42:48.2 متفوقة على سباحة ايطاليا زاغيت التي أحرزت الفضية ولاعبة اليونان تسيانو التي حققت البرونزية

وفاز مروان العمراوي بالميدالية الذهبية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال محققًا 20:50.8 ،

وتوجت لوجين شوقي أبو الروس ، بذهبية سباق 200 م زعانف مزدوجة بزمن 1.49.67 محققة رقم جديد للدورة المتوسطية الشاطئية.

الميداليتين الفضيتين:

فازت لوجين شوقي أبو الروس بفضية 200 زعانف مزدوجة محققة زمن 49.07 خلف لاعبة اليونان بيراكي، فيما حققت لاعبة إيطاليا ماجوجا الميدالية البرونزية.

واحرز أحمد هشام رضوان الميدالية الفضية في سباق 2 كم زعانف مزدوجة رجال بزمن 22:19.4.

الميداليتين البرونزيتين:

أحرز أحمد هشام البرونزية في منافسات 200 زعانف مزدوجة بزمن 1:38.06 خلف لاعب كرواتيا ماريك الذي فاز بالذهبية ولاعب فرنسا شيدرو الذي حقق الفضية.

وحقق سيف الدين أيمن الميدالية البرونزية في منافسات 100 متر مونو برقم 35.58 ، خلف سباحي اليونان.

ويضم المنتخب المصري للسباحة بالزعانف 12 لاعبًا بواقع 6 سباحين و 6 سباحات، حيث يضم منتخب الرجال: “سيف الدين أيمن، وطارق حسن، ومحمود وليد، وإبراهيم أحمد فتحي، ومروان أحمد وأحمد هشام"، ويمثل منتخب السيدات كلا من: “جميلة علي وندى مجدي وسلمى سعد ومنة الله محمد وبسملة صبحي ولوجين شوقي“.

ويقود المنتخب فنيًا في البطولة شريف حبيب مديرًا فنيًا و عبد الله عبد الجليل مدربًا ويرافق البعثة الحكم الدولي أحمد محمد موسى.

ويرأس البعثة كابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والإنقاذ ويرافقه العميد هيثم محمد عضو مجلس الإدارة.

وبذلك يزيد الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ من حصيلته التاريخية بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية ليصل رصيده إلى 15 ميدالية متنوعة منهم 4 ذهبيات خلال مشاركته في نسختي بسكارا 2015 وهيراكليون 2023، فيما يصل رصيد مصر من الميداليات إلى 20 ميدالية.