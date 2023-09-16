القبض على المتهم بنفخ طفل بكمبروسر هواء وإصابته بنزيف في الدقهلية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين محافظة الدقهلية من ضبط عامل قاصر مقيم قرية الوكالة التابعة للمركز وذلك بعد اتهامه بوضع خرطوم كمبروسر بفتحة شرج طفل يعمل معه بورشة إصلاح كاوتشوك بقرية منشأة النصر وفتح الهواء مما تسبب فى اصابة الطفل بنزيف بفتحة الشرج ثقب فى الأمعاء واسترواح هوائي فى البطن ونقله الى مستشفى الأزهر الجامعي في حالة خطرة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر المحرر بقسم شرطة دمياط الجديدة للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين بوصول طفل مستشفى الأزهر بدمياط مصاب بنزيف بفتحة الشرج واسترواح هوائي بالبطن و ثقب بالأمعاء.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث بالفحص تبين اصابة الطفل"على .ا.ع.ا"،9 سنوات بالصف الثالث الإبتدائي ويعمل بورشة كوتشوك كائنة بالقرية .

وبسؤال والد الطفل ،37 عاما، سائق قرر انه حال تواجد نجله اليوم بالورشة محل عمله قام "عطية.م.ع"،14 عاما، عامل بذات الورشة ومقيم قرية الوكالة بوضع خرطوم كبروسر الهواء بفتحة شرج نجله وتشغيله بقصد المزاح مما ادى الى حدوث إصابته واتهمه بالتسبب فى ذلك.

حرر عن ذلك المحضر 14279 لسنة 2023 جنح مركز شربين والعرض عل النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

القبض على عاطلين لترويجهما المواد المخدرة فى شربين:

من جهة اخرى تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين محافظة الدقهلية من ضبط عامل سابق اتهامه في 3 قضايا سلاح ومخدرات وعاطل وذلك حال قيامهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة الزراعات بقرية اللوزي دائرة المركز وبحوزتهم 5 كيلو من نبات البانجو المخدر طبنجة مطموسة الأرقام و 5 طلقات وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء ضبطهم.

كانت اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيام عنصرين اجراميين وهما:" السيد.ا.أ.إ"،30 عاما، عامل والسابق اتهامه في 3 قضايا اتجار بالمواد المخدرة وسلاح، و"عماد.ع.م"،26 عاما، عامل ويقيمان قرية كفر الترعة القديم دائرة المركز بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من منطقة الزراعات بنطاق قرية اللوزي مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

جرى استصدار إذن النيابة العامة إعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وفور وصول القوات بادرا المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران .

وخلال الضبط أصيب المتحرى عنه الأول بعيار ناري بالفخذ الأيسر والثاني بعيار ناري أسفل الركبة اليسرى وجرى نقلهما الى مستشفى شربين المركزي.

وعثر بحوزة المتهمين على طبنجة مطموسة الأرقام و 5 طلقات بالخزينة الخاصة بها، وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقة، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام.