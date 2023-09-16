يوفنتوس يقتنص صدارة الدوري الإيطالي بالفوز على لاتسيو

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا ثمينًا على ضيفه لاتسيو بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

افتتح المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش التهديف لصالح اليوفي في الدقيقة العاشرة من صناعة مانويل لوكاتيلي، وأضاف زميله فيديريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 26 من صناعة أدريان رابيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق السيدة العجوز بهدفين دون رد على النسور.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو لاتسيو تقليص النتيجة، حتى نجح لويس ألبيرتو في تسجيل هدف في الدقيقة 64، ولكن دون جدوى، حيث عاد فلاهوفيتش لتعزيز تفوق يوفنتوس بهدف ثالث لفريقه والثاني له في اللقاء، وذلك في الدقيقة 67 من عمر المباراة، التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3-1.

بهذا الفوز، اقتنص يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتًا بعدما وصل إلى النقطة 10، منتظرًا باقي مباريات الجولة وعلى رأسها ديربي الغضب بين ميلان والإنتر، فيما تجمد رصيد لاتسيو عن 3 نقاط محتلًا بها المركز الخامس عشر.