الدوري الإيطالي.. تشكيل ديربي الغضب بين ميلان والإنتر

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي الغضب أمام ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق إنتر ميلان، اليوم السبت، جاره ميلان، على ملعب جوزيبي مياتزا، في اللقاء الذي ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتسمى هذه المواجهة، بـ ديربي العضب بين الجارين ميلان والإنتر، حيث يمتد الصراع بينهما منذ 115 عامًا تقريبًا.

ويقود هجوم النيراتزوري، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام، على أن يحرس عرين الفريق يان سومر.

تشكيل الإنتر

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: دارميان - أتشيربي - باستوني

خط الوسط: دومفريس - باريلا - تشالهان أوغلو - مختيريان - ديماركو

وفي الهجوم: لاوتارو مارتينيز - ماركوس تورام.

أما ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، أعلن التشكيل الأساسي الذي يواجه به الإنتر، على النحو التالي.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينيان

خط الدفاع: كالابريا - ثياو - سيمون كيير - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كرونيتش - لوفتس تشيك - ريندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.

ويعاني ميلان من الغيابات في مواجهة اليوم، حيث شهدت قائمة الروسونيري غياب 4 لاعبين للإصابة، وهم: إسماعيل بن ناصر، وبيير كالولو، وكالدارا، فيما يغيب المدافع فيكايو توموري للإيقاف.

ويحتل فريق ميلان، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، متساويًا مع إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط.