برلمانية: قرارات الرئيس جاءت في الوقت المناسب للتخفيف عن كاهل الأسر

أشادت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف، والتي جاء على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة.

وأكدت رشدي، خلال تصريحات صحفية، أن قرارت الرئيس السيسي جاءت فى الوقت المناسب للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، التي أصبحت تعاني خلال الفترة الماضية بسبب الأزمة الاقتصادية، لافتة إلي أن الرئيس السيسي حرص على تحقيق حياة كريمة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية دائما ما تصدر العديد من القرارات لدعم المواطنين البسطاء ولتخفيف العبء عنهم في جميع المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر، وتصب في صالح أغلب الشعب المصري وتوفرحياة كريمة لهم.

وأشارت النائبة مي رشدي، إلي أن الرئيس السيسي يشعر بالمواطن المصري، وأن هذه القرارات دليل على انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصري، وأنه قادر على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.