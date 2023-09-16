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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السلطات البريطانية تعتقل شابًا تسلل إلى إسطبلات قصر باكنجهام

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
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اعتقلت السلطات البريطانية رجل بالقرب من قصر باكنجهام بعد أن تلقت عدة بلاغات عن شخص تسلق جدران القصر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأعلنت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاما بموجب قانون الشرطة والجريمة المنظمة الخطيرة بتهمة التعدي على موقع محمي.

وقالت إن "الضباط في قصر باكنجهام استجابوا لبلاغ عن قيام شخص بتسلق الجدار ودخول الإسطبلات الملكية. بعد التفتيش، اعتقل الضباط شابا يبلغ من العمر 25 عاما خارج الإسطبلات".

وكشفت أن "الرجل لم يدخل قصر باكنجهام أو حدائق القصر في أي وقت من الأوقات"، مشيرة إلي أن الرجل لا يزال محتجزا في مركز شرطة لندن.

يشار إلي أن الإسطبلات الملكية الواقعة جنوب حدائق القصر تحتوي على العربة الذهبية المستخدمة في المناسبات الاحتفالية.

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السلطات البريطانية اعتقال رجل قصر باكنجهام
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