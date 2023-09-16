رئيس الوزراء التشيكي يؤكد أهمية عضوية الناتو بالنسبة لبلاده

أكد رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أهمية العضوية التي تحظى بها بلاده في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، والتي تمنح "براغ" ضمانات أمنية لم تكن تتمتع بها في الماضي.



وأوضح فيالا - في خطاب خلال فعاليات للناتو بمطار مدينة "أوسترافا" شرقي التشيك أورده راديو "براغ" الدولي اليوم /السبت/ - أن بلاده ليست دولة مستغلة تعتمد فقط على مساعدة حلفائها من الدول الأعضاء في الحلف العسكري دون تقديم أي شيء في المقابل.

وأضاف أنه على النقيض، فإن /براغ/ دولة مسئولة وتأخذ مسئوليتها الأمنية على محمل الجد وتقدم المساعدة عند الاقتضاء.

واستشهد فيالا بالدور الذي تؤديه بلاده لمساعدة أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا، والدفاع عن المجال الجوي فوق أوروبا الشرقية، والمشاركة في بعثات حفظ السلام، وإرسال عمال إنقاذ للمناطق المتضررة من جراء الكوارث، بما في ذلك حريق الغابات الأخير في اليونان، كأمثلة على الجهود التي بذلتها التشيك وأثبتت نفسها كحليف قوي في الناتو.