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السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

صدمة في بيراميدز.. إصابة رمضان صبحي وغيابه عن مباراة الجيش الرواندي

رمضان صبحي لاعب بيراميدز
رمضان صبحي لاعب بيراميدز
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أكد الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من آلام في العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية، وقبل مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات بطولة دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة من عصر غد الأحد على استاد بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال المنيري أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام وخضع لتدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي على هامش التدريب الختامي الذي خاضه الفريق صباح اليوم استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي.

أشار الطبيب إلى أن صبحي، سيخضع لمزيدا من الفحوصات والأشعة للاطمئنان عليه عقب عودة الفريق إلى القاهرة، وقبل مباراة الزمالك في بداية مشوار بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.

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رمضان صبحي بيراميدز والجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا
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