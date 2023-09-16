بمشاركة 5 جامعات.. بطولة رياضية احتفالا بذكرى نصر أكتوبر في دمياط

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس جامعة دمياط اليوم السبت ، افتتاح فعاليات البطولة الرياضية فى ألعاب كرة القدم و كرة الطائرة والبادل تنس واسكواش فى الفترة ١٦ سبتمبر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ بالمركز الرياضى بقيادة الجيش الثانى الميدانى ، بحضور وتشريف اللواء محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى ، ورؤساء الجامعات المشاركة .

وتشارك الجامعة بعدد من الفرق الرياضية فى مسابقات البطولة المختلفة كما تمت المشاركة فى افتتاح البطولة وطابور العرض بمشاركة جامعات دمياط و العريش و قناة السويس و حورس و المنصورة وبورسعيد وسيناء والدلتا.

وتقدم الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة بالأصالة عن نفسه وعن جميع منسوبى الجامعة بأصدق التهاني القلبية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، بمناسبة الإحتفالات بالذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة،فى اطار التعاون المستمر بين قيادة الجيش الثانى الميدانى وجامعة دمياط ، وفى إطار إحتفالات القوات المسلحة بالذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة

كما يتقدم بالتهنئة إلى اللواء محمد عبد الرحمن ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى و اللواء وليد حماقي قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري،بمناسبة الإحتفالات بالذكرى الخمسين لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة، حيث تتشرف الجامعة دائما بالتعاون المثمر والبناء مع قواتها المسلحة لترسيخ القيم الوطنية النبيلة بين جموع شباب الجامعة .

وقال الدكتور حمدان ربيع القائم بعمل رئيس جامعة دمياط ، أنه شهد انطلاق فعاليات الاحتفال بذكرى نصر اكتوبر المجيد بمشاركة وفود من خمس جامعات حيث تم إطلاق إشارة البدء بحضور عدد من قيادات الجيش الثاني الميداني في إطار التعاون والاحتفال المشترك بذكرى نصر اكتوبر في جامعة دمياط.