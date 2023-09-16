الدوري السعودي.. رونالدو على رأس تشكيل النصر لمواجهة الرائد

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

ويحل فريق النصر، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الرائد بملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في اللقاء الذي ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد رونالدو على رأس تشكيل النصر لمواجهة الرائد، حيث يقود الهجوم رفقة السنغالي ساديو ماني وعبدالرحمن غريب.

ويبدأ الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش أساسيًا مع العالمي في وسط الملعب، بجانب البرتغالي أوتافيو مونتيرو.

كما يبدأ الإسباني إيمريك لابورت في التشكيل الأساسي في الخط الدفاعي مع البرازيلي أليكس تيليس، على أن يجلس مواطنه أندرسون تاليسكا على دكة البدلاء.

تشكيل النصر أمام الرائد

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيمريك لابورت - أليكس تيليس

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو - عبدالله الخيبري

وفي الهجوم: عبدالرحمن غريب - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني.

ويحتل النصر المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد الرائد بالمركز الخامس عشر وفي رصيده 4 نقاط.