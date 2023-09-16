البحث عن سائق موتوسيكل تعدى على شاب ومزق ملابسه بالمعادى

السبت 16/سبتمبر/2023 - 05:22 م

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على قائد موتوسيكل أعتدى على مواطن بمنطقة المعادى.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المعادى بلاغا من شاب مفاده تعرضه لاعتداء من قبل سائق موتوسيكل بعد احتكاكه به ، وقال المبلغ أنه أثناء بالطريق البطئ، بالقرب من محال حلواني شهير بمنطقة زهراء المعادى، اصطدم به من الخلف "موتوسيكل" يحمل جانط وكاوتش سيارة أعلى الدراجة النارية وافتعل مشاجرة معه.

وأضاف المبلغ أنه عندما نزل من سيارته لمعاتبة قائد الدراجة النارية قام بالتعدى عليه وأنضم له شخص أخر وقاموا بتمزيق ملابسه كما قام المتهم بخطف مفتاح السيارة لعدم تركه يغادر، وتم تحرير محضر رقم "14646 لسنة 2023 – جنح المعادي"، واخط\رت النيابة العامة للتحقيق.